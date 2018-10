Ciclismo, Olimpiadi Giovanili 2018: Italia terza dopo la prima prova al femminile della gara combinata

Prima prova della particolare gara combinata per quanto riguarda il ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 in quel di Buenos Aires. Oggi è andata in scena la cronometro sia al maschile che al femminile, con le squadre italiane al via.

Molto bene le azzurre: la figlia d’arte Sofia Colinelli e Giada Specia terminano il primo giorno sul podio virtuale. Terza piazza alle spalle di Danimarca (9:34.11 sul percorso di 7,1 chilometri) e Polonia. Il distacco delle azzurre è di 13.56, il piazzamento odierno vale 65 punti (100 ovviamente per la squadra vincitrice).

Più difficoltà tra gli uomini. Dominio del Kazakistan in 8:17.97, poi Lussemburgo e Danimarca. L’Italia, con Simone Avondetto e Tommaso Della Valle, è settima a 33.53 di distacco. 25 punti per la coppia tricolore.













