Ciclismo, obiettivo classiche per Gianni Moscon nel 2019. E le cronometro del Giro d’Italia stuzzicano il trentino…

Gianni Moscon ha chiuso questa stagione al meglio, conquistano una tappa e la classifica generale del Tour of Guangxi e nel 2019 vorrà essere grande protagonista. Dopo la squalifica al Tour de France, il corridore del Team Sky ha dimostrato su strada le sue qualità, vincendo anche Agostoni, Giro di Toscana, il Campionato Italiano a cronometro e sfiorando il podio ai Mondiali. Risultati che danno fiducia in vista della prossima stagione, in cui sarà chiamato a fare il definitivo salto di qualità nelle grandi corse.

Nel 2019 Moscon punterà sulle classiche primaverili, con Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix come obiettivi principali. Nella Classicissima il trentino sogna di ripetere un’impresa alla Vincenzo Nibali, sfruttando le sue doti da scattista per staccare i rivali su Cipressa o Poggio. Per quanto riguarda invece le classiche del pavè, Moscon ha già dimostrato di saper fare la differenza sulle pietre, come testimonia il quinto posto ottenuto alla Roubaix 2017.

Il prossimo anno Moscon dovrebbe poi fare anche il suo debutto al Giro d’Italia. Nella Corsa Rosa sono previste ben tre cronometro individuali, dove il trentino potrà far valere se due doti da cronomen per centrare la prima vittoria in carriera in un Grande Giro. Inoltre come già mostrato in precedenza, le sue qualità da passista possono diventare fondamentali nel Team Sky, correndo in supporto al capitano, che dovrebbe essere Geraint Thomas.

Foto: Pier Colombo