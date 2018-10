Ciclismo, Moreno Moser a caccia del rilancio: nuova avventura in Nippo Fantini, addio Astana

Moreno Moser cerca la svolta nella propria carriera e vuole rilanciarsi dopo un paio di stagioni sottotono all’Astana. Il 27enne ha deciso di accasarsi alla Nippo Fantini a partire dal 2019: il nipote del grande Francesco passa dunque al team di Francesco Pelosi con cui spera di togliersi delle soddisfazioni, anche se si tratta di un trasferimento a una formazione Professional. Nel 2018 ha vinto il Trofeo Laigueglia ma poi ha corso poco e non è mai riuscito a trovare il guizzo che ci aspetta da un potenziale talento come lui, un po’ perso nell’ultimo periodo dopo che nel 2015 aveva vinto ben cinque corse e nel 2013 aveva trionfato alle Strade Bianche.

Il trentino dunque ripartirà con questa nuova avventura e ha la massima fiducia da parte di tutta la società come ha dichiarato Pelosi alla Gazzetta dello Sport: “Al termine dei primi 4 anni per il nostro team e con la chiusura della carriera di Damiano Caunego, la squadra trova in Moreno Moser un nuovo uomo simbolo e una nuova sfida. Una sfida tanto per il team quanto per il corridore. Moreno approda da noi in un’altra fase rispetto a Damiano: non solo è più giovane ma ha una grandissima motivazione nel fare bene per rilanciare la sua carriera. Questo è quello che vogliamo fare con lui, per farlo tornare ad alti livelli. Se il World Tour lo riaccoglierà dopo l’esperienza in Nippo, non potremo che esserne felici“.













Foto: Valerio Origo