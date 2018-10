Ciclismo, Giro dell’Emilia 2018: sul San Luca si sfidano i protagonisti del Mondiale

Domani (sabato 6 ottobre) si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. La corsa bolognese si preannuncia spettacolare, visto il duro percorso e la startlist di altissimo livello, con molti corridori che abbiamo visto protagonisti ai Mondiali di Innsbruck. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti del Giro dell’Emilia 2018.

Percorso

Partenza da Casalecchio di Reno e arrivo dopo 207 km sul San Luca. Dopo 20 km si affronterà il primo GPM di Mongardino, poi la strada inizierà a salire gradualmente verso il Passo Brasimone. Dopo una lunga discesa ci sarà lo strappo delle Ganzole per poi entrare nel vivo della corsa con i cinque passaggi sul San Luca. Uno strappo di 2,1 km con una pendenza media del 10% e massima 18%, su cui vedremo la sfida decisiva per la vittoria.

Favoriti

Al via troveremo tre dei primi cinque classificati al Mondiale, che sulla carta dovrebbero essere quindi i più adatti per fare la differenza sullo strappo finale. Stiamo parlando di Romain Bardet e Michael Woods, rispettivamente argento e bronzo, e del nostro Gianni Moscon, quinto. Tre corridori di grandissima qualità, che potrebbero ritrovarsi di nuovo uno affianco all’altro per giocarsi la vittoria. Chi invece è pronto a tornare protagonista è Vincenzo Nibali, supportato da una Bahrain Merida al top. Attenzione poi a Thibaut Pinot e Roman Kreuziger, anche loro in evidenza a Innsbruck, e ai forti scalatori Miguel Ángel López e Primoz Roglic.

