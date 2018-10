Ciclismo, Elia Viviani il più vincente al Mondo! 18 successi nel 2018, nessuno come il veronese

Elia Viviani è il ciclista più vincente del 2018! Il veronese ha alzato le braccia al cielo per ben 18 volte in stagione, nessun professionista ha potuto festeggiare così tanto in quest’annata che si è appena conclusa: alle sue spalle, infatti, il migliore è Alejandro Valverde con 14 sigilli proprio come Dylan Groenewegen. Il velocista della Quick-Step Floors si è imposto in maniera ininterrotta dalle prime alle ultime gare in calendario. Il primo sorriso con la nuova casacca alla terza tappa del Tour Down Under, poi due vittorie al Dubai Tour (con annessa classifica generale) e un successo all’Abu Dhabi Tour.

In primavera trionfo alla Brugge-De Panne prima dell’amarissimo secondo posto per questione di centimetri alla Gand-Wevelgem, battuto da Peter Sagan. Qui non si scompone e reagisce diventando il protagonista del Giro d’Italia con ben quattro successi di tappa (e annessa maglia ciclamino). Seconda parte di stagione poi davvero strepitosa: tre tappe alla Adriatica Ionica Race, il Campionato Italiano a Darfo Boario su un percorso impegnativo, la conferma alla Classica di Amburgo surclassando Demare e Kristoff, poi ben tre tappe alla Vuelta di Spagna. Da non dimenticare la vittoria con il quartetto dell’inseguimento su pista agli Europei di Glasgow.

CLASSIFICA PLURI-VINCITORI 2018 (TOP 5):

1. Elia Viviani (Italia) 18

2. Alejandro Valverde (Spagna) 14

3. Dylan Groenewegen (Olanda) 14

4. Julian Alaphilippe (Francia 12

5. Pascal Ackermann (Germania) 9













Foto: Valerio Origo