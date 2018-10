Ciclismo, clamoroso colpo di mercato: Fernando Gaviria lascia la Quick Step e va alla UAE Emirates! Si attende l’ufficialità

Clamoroso colpo di ciclo mercato nell’aria, giunto in maniera inaspettata. Fernando Gaviria avrebbe deciso di lasciare la Quick Step-Floors in anticipo (aveva ancora un anno di contratto) e a partire dalla prossima stagione dovrebbe accasarsi alla UAE Emirates. Il 24enne colombiano, che era passato professionista nel 2016 proprio con lo squadrone belga dopo aver vinto due Mondiali nell’omnium su pista, si trasferirà così alla corte di Beppe Saronni e diventerà il velocista di punta, forte di un palmares eccellente in cui figurano quattro vittorie di tappa al Giro d’Italia 2017, due successi al Tour de France 2018 e la Parigi-Tours 2016.

Il trasferimento non è ancora ufficiale, a riportarlo è la Gazzetta dello Sport secondo la quale l’affare è ormai fatto: gli accordi tra i team e il corridore sono stati raggiunti. L’ingaggio di Gaviria si aggira attorno ai due milioni di euro ed era al momento troppo pesante per la Quick-Step Floors che dovrebbe subire un ridimensionamento del budget ma gli uomini in blu potranno sempre contare su Elia Viviani, reduce da un’annata davvero meravigliosa. Come riporta la rosea c’è bisogno ancora di un ultimo passaggio, cioè quello della commissione strada del Cpa.













Foto: Pier Colombo