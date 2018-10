Canottaggio, Olimpiadi Giovanili 2018: nel time trial Italia nelle retrovie con i due senza

Inizia così così l’esperienza dell’Italia del canottaggio alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi i due due equipaggi nostrani, il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), hanno affrontato il time trial per definire le batterie di domani.

Nel due senza maschile Nicolas Castelnovo ed Alberto Zamariola hanno ottenuto l’ottavo tempo in 3’28″10, finendo lontano dalla Gran Bretagna, prima con 3’19″03. In virtù del piazzamento odierno, gli azzurrini domani alle ore 19.24 italiane sfideranno Croazia (3° crono oggi), Uzbekistan (4°) ed Egitto (12° ed ultimo).

Nel due senza femminile Vittoria Tonoli e Khadija Alajdi Ed Idrissi hanno fatto segnare il sesto tempo in 3’47″33, mentre il miglior tempo è stato dell’Olanda in 3’42″45. Domani le azzurrine saranno in acqua alle ore 19.30 e saranno opposte a Repubblica Ceca (7° crono oggi), Olanda e Algeria (12° ed ultimo).













Foto: Canottaggio.org

roberto.santangelo@oasport.it