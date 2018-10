Canottaggio, Olimpiadi Giovanili 2018: il due senza maschile dell’Italia vola in finale!

Ottime notizie per l’Italia del canottaggio dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), ha centrato il passaggio alla Finale A che si disputerà alle 21.44 italiane vincendo la seconda semifinale (bisognava arrivare tra le prime due) ed ottenendo il terzo crono complessivo.

I due azzurrini hanno vinto in 1’31″19, bruciando sul traguardo la Romania per 0″15 e la Croazia (eliminata) per 0″62. Molto vicina anche l’India, quarta a 0″81. Il miglior crono assoluto però è dell’Uzbekistan, vittorioso nella prima semifinale in 1’30″43, davanti all’Argentina per 0″25. Fuori la Gran Bretagna, terza a 0″92 ed il Cile, quarto a 1″75.

Avversarie degli italiani per la vittoria saranno quindi la Romania, l’Uzbekistan e l’Argentina.













Foto: Canottaggio.org

roberto.santangelo@oasport.it