Canottaggio, Niccolò Mornati assolto dal Tribunale di Terni: “Assunzione involontaria di anastrozolo”

Niccolò Mornati, canottiere squalificato nel 2016 per due anni per aver assunto anastrozolo (un farmaco ormonale), è stato assolto con formula piena dal Tribunale Ordinario di Terni che era stato chiamato a valutare la vicenda in sede in penale. Il 37enne aveva sempre sostenuto di essere stato vittima di sabotaggio e, a causa di quell’episodio, non era riuscito a partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016.

Un danno enorme per l’atleta lombardo che ha però avuto finalmente giustizia, è stato riconosciuta l’assunzione inconsapevole del medicinale e dunque non c’era alcuna intenzione di alterare le prestazioni sportive. Queste le prime dichiarazioni di Mornati come riporta la Gazzetta dello Sport: “Provo sollievo perché sono state riconosciute la mia buona fede e la mia lealtà. Ho sempre avuto alti valori di correttezza sportiva, con questa sentenza voglio mettere la parola fine a questa triste storia“.













Foto: Pier Colombo