Canoa velocità, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: nelle ultime finali sorridono Uzbekistan ed Ungheria

Si sono disputate le ultime due finali della canoa velocità alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina tornerà in gara lunedì nella fase finale della canoa slalom.

Nella canadese femminile oro all’uzbeka Gulbakhor Fayzieva, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in 2’06″28, superando la magiara Laura Gonczol, giunta all’arrivo in 2’16″14. Bronzo alla messicana Stephanie Angie Rodriguez Guzman, che nella finalina di consolazione batte la kazaka Elnura Nurlanova (2’16″04 contro 2’22″19).

Nel kayak maschile affermazione del magiaro Adam Kiss, che in finale con il crono di 1’38″77 brucia il belga Jules Vangeel, che chiude in 1’39″88. Nella finalina per il bronzo l’argentino Valentin Rossi completa le proprie fatiche in 1’38″88 e lascia giù dal podio il polacco Wojciech Pilarz, che chiude in 1’41″11.













Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires

roberto.santangelo@oasport.it