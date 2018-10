Calendario SuperLega volley, terza giornata: gli orari di tutte le partite e come vederle in tv

Nel weekend del 27-28 ottobre si disputerà la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno scoppiettante con alcune partite di cartelle che potrebbero riscrivere la classifica nelle posizioni che contano.

Primo scontro diretto della stagione, Perugia ospita Trento nella rivincita della semifinale della Supercoppa Italiana. I Block Devils partono favoriti ma i dolomitici hanno tutte le carte in regola per imporsi. Civitanova, l’altra squadra a punteggio pieno, farà visita a Verona: la Lube non vuole frenare e punta in alto con estrema convinzione. Modena, invece, dopo essere stata costretta al tie-break da Castellana Grotte, è attesa dal derby contro Ravenna.

Ad aprire la giornata sarà l’anticipo del sabato tra Milano e Latina, poi domenica altre tre partite oltre a quella già citata: Siena-Sora vale un pezzo di salvezza, Vibo Valentia-Monza cruciale per i playoff, Padova-Castellana Grotte per sbloccarsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite della terza giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Indicata anche la copertura tv e streaming.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SUPERLEGA

SABATO 27 OTTOBRE:

18.00 Revivre Axopower Milano vs Top Volley Latina (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 28 OTTOBRE:

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino (diretta tv su RaiSport)

18.00 Calzedonia Verona vs Cucine Lube Civitanova (diretta tv su Lega Volley Channel)

18.00 Consar Ravenna vs Azimut Leo Shoes Modena (diretta tv su Lega Volley Channel)

18.00 Kioene Padova vs BCC Castellana Grotte (diretta tv su Lega Volley Channel)

18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Vero Volley Monza (diretta tv su Lega Volley Channel)

18.00 Emma Villas Siena vs Globo Banca Popolare Sora (diretta tv su Lega Volley Channel)













Foto: Giancarlo Dalla Riva