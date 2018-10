Calendario Serie A basket, quarta giornata: gli orari di tutte le partite e come vederle in tv

La quarta giornata di Serie A basket è alle porte: si parte domani con l’anticipo delle 18:30, Trento-Venezia, e quello delle 20:30, Brescia-Avellino. Domenica, poi, spazio alle altre 12 squadre, con il consueto lunch match delle 12 tra Bologna e Cremona, prima della carrellata di partite tra le 17:00 e le 20:45: apre Cantù-Reggiana, seguita da Varese-Trieste, Pesaro-Milano, Sassari-Torino e Pistoia-Brindisi, che chiude la giornata.

Di seguito tutte le informazioni sulla quarta giornata di Serie A: programma, orari e dove vedere le partite.

Quarta giornata Serie A

SABATO 27 OTTOBRE

18:30 Trento-Venezia

20:30 Brescia-Avellino

DOMENICA 28 OTTOBRE

12:00 Bologna-Cremona

17:00 Cantù-Reggiana

17:30 Varese-Trieste

18:15 Pesaro-Milano

19:00 Sassari-Torino

20:45 Pistoia-Brindisi

DOVE VEDERE GLI INCONTRI DI SERIE A

Come consuetudine RaiSport trasmetterà in diretta e in chiaro la partita di domenica alle 20:45, in questo caso Pistoia-Brindisi. Altri due match, ancora da definire, andranno su Eurosport 2, mentre tutti gli incontri sono visibili in streaming tramite l’account di Eurosport Player.













Credits: Ciamillo