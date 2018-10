Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season e play-off | Orari | Come vederla in tv

Il countdown è terminato, la nuova stagione NBA sta per cominciare. La caccia ai Golden State Warriors è appena all’inizio, con tanti elementi d’interesse in più per la ricerca dell’anello: gli stessi Warriors rafforzatisi con DeMarcus Cousins (che però deve ancora rientrare dall’infortunio), LeBron James ai Los Angeles Lakers, lo scambio Leonard-DeRozan tra Spurs e Raptors, Tony Parker agli Hornets dopo 17 anni di Spurs e tanto, tanto altro.

Sarà una stagione lunga, con le canoniche 82 partite a franchigia fino ad aprile e i playoff che, a maggio e giugno, saranno il culmine dello spettacolo del basket d’America. Sarà anche la stagione d’esordio di tanti: negli States interessano molto le prestazioni di DeAndre Ayton, chiamato dai Phoenix Suns come prima scelta assoluta del draft, ma in Europa interessa altrettanto sapere quale sarà il destino di Luka Doncic, che vivrà ai Dallas Mavericks la stagione d’esordio accanto a uno dei più grandi europei di sempre: Dirk Nowitzki.

La stagione NBA 2018-2019 comincerà nella notte tra martedì 16 e lunedì 17 ottobre, con due settimane d’anticipo rispetto all’usuale collocazione al fine di ridurre i back-to-back e viaggi da 4 partite in 5 giorni. Sky Sport detiene i diritti televisivi per l’Italia: quest’anno, con la completa ricollocazione di tutti i canali Sport della piattaforma satellitare, sarà possibile vedere le partite sul canale Sky Sport NBA. L’offerta si comporrà di un numero di partite a settimana che potrà arrivare fino a 12, grazie alla possibilità di trasmettere la programmazione notturna di NBA TV (opzione che ebbe anche Sportitalia circa 10 anni fa). Tutte le partite in diretta nella notte avranno replica pomeridiana. Non c’è però solo Sky: si potrà anche sottoscrivere un abbonamento a NBA League Pass secondo le seguenti opzioni: volendo seguire una sola squadra, 9,99 euro al mese in caso di abbonamento mensile e, con promozione, 89,99 euro annuali (invece di 119,88) per tutte le partite (eventuali playoff compresi); volendo invece seguire tutte le partite, i costi salgono a 19,99 euro al mese per l’abbonamento mensile e, con promozione, a 169,99 euro annuali (invece di 239,88) per il pacchetto che comprende tutte le partite, l’All Star Weekend e una serie di contenuti esclusivi.

Di seguito tutte le date della prossima stagione NBA:

REGULAR SEASON – dal 16 ottobre 2018 all’11 aprile 2019

ALL-STAR WEEKEND – dal 15 al 17 febbraio 2019

NBA PLAYOFFS – dal 13 aprile 2019

NBA FINALS – dal 30 maggio 2019 fino al massimo al 16 giugno (eventuale gara7)













