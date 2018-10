Calendario Nations League calcio 2019: Polonia-Italia. Programma, orari e tv

Vincere per sperare ancora nella qualificazione alla Final Four e per scacciare l’incubo della retrocessione. L’Italia si gioca il tutto per tutto allo stadio Slaski di Chorzow, dove domenica 14 ottobre affronterà la Polonia con l’obiettivo di riscattare lo striminzito pareggio casalingo dell’andata e dare slancio ad una classifica finora asfittica con appena 1 punto in 2 partite. Servirà una prestazione ben diversa rispetto alle ultime uscite per avere la meglio su un avversario tutt’altro che abbordabile, seppur recentemente uscito male dai Mondiali 2018 in Russia.

Il ct azzurro Roberto Mancini si affiderà a Insigne, punta di diamante dell’attacco, e alla solidità della coppia centrale difensiva, composta da Bonucci e Chiellini, per provare a creare difficoltà agli avversari e imprimere la svolta al cammino dell’Italia nella competizione. Sul fronte opposto, però, sono tanti gli “italiani” pronti a dare tutto per la causa dei polacchi, in primis Zielinski e Milik, entrambi del Napoli, e il portiere bianconero Szczesny, a cui va ad aggiungersi il formidabile Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile guardare la partita in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming sul sito web RaiPlay.

PROGRAMMA E ORARIO

UEFA Nations League 2018-2019 – Domenica 14 ottobre

Stadio Slaski di Chorzow, ore 20.45: Polonia-Italia (diretta tv su Rai1)













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com