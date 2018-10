Calendario Nations League 2019: quando si giocano le ultime giornate? Date, programma, orari e tv

La seconda finestra di partite della fase a gironi della UEFA Nations League 2018-2019 è andata in archivio e tra un mese le migliori nazionali d’Europa torneranno in campo per l’ultima e decisiva giornata. Nella Lega A nessuno è già certo del primo posto nel raggruppamento di appartenenza, perciò le quattro squadre qualificate alle Final 4 dell’anno prossimo verranno svelate solo nel corso della finestra di novembre. Islanda e Polonia, rispettivamente ultime nel gruppo 2 e 3, sono già aritmeticamente retrocesse nella Lega B mentre negli altri due raggruppamenti si deciderà tutto all’ultima giornata. L’Italia si è salvata grazie alla bella vittoria in extremis conquistata a Chorzow con il gol di Biraghi, ed ora può addirittura giocarsi il primo posto del gruppo 3 nel match del 17 novembre a Milano contro il Portogallo. Gli azzurri sono costretti a vincere lo scontro diretto (se possibile con due gol di scarto) e poi sperare in un passo falso dei lusitani nell’incontro casalingo con Lewandowski e compagni.

Tra un mese dunque si torna in campo dal 15 al 20 novembre per le ultime decisive sfide che decreteranno gli ultimi verdetti della massima lega della Nations League 2019. La partita di “San Siro” tra Italia e Portogallo si disputerà sabato 17 novembre alle 20.45 e verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE testuale su OASport, mentre le altre sfide saranno visibili sui canali Mediaset. Di seguito il calendario completo delle ultime giornate della fase a gironi della Nations League 2019.

GRUPPO 1:

16 novembre, ore 20.45: Olanda-Francia

19 novembre, ore 20.45: Germania-Olanda

GRUPPO 2:

15 novembre, ore 20.45: Belgio-Islanda

18 novembre, ore 20.45: Svizzera-Belgio

GRUPPO 3:

17 novembre, ore 20.45: Italia-Portogallo (diretta su Rai 1)

20 novembre, ore 20.45: Portogallo-Polonia

GRUPPO 4:

15 novembre, ore 20.45: Croazia-Spagna

18 novembre, ore 20.45: Inghilterra-Croazia













Foto: Marco Iacobucci Shutterstock.com