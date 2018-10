Calendario Mondiali volley femminile, il programma di mercoledì 10 ottobre. Gli orari e come vedere le partite in tv

Mercoledì 10 ottobre si tornerà in campo ai Mondiali 2018 di volley femminile, la seconda fase entra nel vivo e la corsa verso la Final Six arriva alle battute più calde. Si disputeranno 8 partite ma 4 saranno determinanti per la qualificazione agli atti conclusivi della rassegna iridata. L’Italia scenderà in campo alle ore 09.10 per affrontare la Russia, una vittoria spedirebbe matematicamente le azzurre alla terza fase e metterebbe le russe con le spalle al muro, costrette ad aspettare l’esito di USA-Cina (le Campionesse del Mondo possono chiudere i conti vincendo, le Campionesse Olimpiche vogliono riemergere). Nell’altro girone la già qualificata Serbia se la vedrà con il Giappone conoscendo il risultato di Olanda-Brasile, le verdeoro devono assolutamente vincere se vogliono continuare a sperare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di mercoledì 10 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

03.40 Turchia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

03.40 Messico vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

06.25 Olanda vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Bulgaria vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

09.10 Germania vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

09.10 Italia vs Russia (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs USA (Pool F, a Osaka)













Foto: FIVB