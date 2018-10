Calendario Mondiali volley femminile 2018 oggi (19 ottobre), gli orari e il programma delle semifinali. Come vederle in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA, SEMIFINALE DEI MONDIALI 2018 DI VOLLEY FEMMINILE

Oggi venerdì 19 ottobre si disputano le semifinali ai Mondiali 2018 di volley femminile, a Yokohama (Giappone) si giocheranno i due incontri che sveleranno i nomi delle squadre pronte a sfidarsi nell’atto conclusivo della rassegna iridata. Si incomincia alle ore 06.40 con Serbia-Olanda, big match che sa di rivincita dell’ultima finale degli Europei: le slave partiranno leggermente favorite contro le orange che hanno però tutte le carte in regola per fare la differenza, si preannuncia una sfida stellare tra le bomber Tijana Boskovic e Lonneke Sloetjes che trascineranno le rispettive formazione.

Alle ore 09.10, invece, spazio a Italia-Cina: la nostra Nazionale sfiderà le Campionesse Olimpiche con l’obiettivo di centrare la seconda finale della storia dopo quella vinta nel 2002, le asiatiche puntano al quarto atto conclusivo del post 1986 quando vinsero il loro secondo e ultimo titolo iridato. Altra sfida stellare con Paola Egonu e Zhu Ting pronte a fronteggiarsi a tutto campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle semifinali di oggi venerdì 19 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

06.40 Semifinale 1 – Serbia vs Olanda

09.10 Semifinale 2 – Italia vs Cina

12.20 Finale quinto posto – USA vs Giappone

COME VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING LE SEMIFINALI DEI MONDIALI:

Entrambe le semifinali saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB