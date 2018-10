Calendario Mondiali volley femminile 2018, il programma e tutte le partite di oggi (2 ottobre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi martedì 2 ottobre si giocano sei partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La prima fase entra sempre più nel vivo, 12 Nazionali scenderanno in campo per disputare i propri incontri: l’Italia torna a giocare dopo il giorno di riposo e affronterà la modesta Cuba in un incontro che non dovrebbe riservare grosse sorprese alle azzurre, si attendono passeggiate di salute anche per la Cina contro il Canada e la Turchia contro la Bulgaria; la Russia non dovrà invece sottovalutare l’Azerbaijan, gli USA non dovrebbero avere grossi problemi contro la Corea del Sud.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi martedì 2 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta o in differita sui canali Rai come indicato.

MARTEDÌ 2 OTTOBRE:

06.40 Russia vs Azerbaijan (Pool C)

06.40 Italia vs Cuba (Pool B) diretta tv su Rai Due

09.10 Bulgaria vs Turchia (Pool B) diretta tv su RaiSport

09.10 Trinidad & Tobago vs Thailandia (Pool C)

12.20 Cina vs Canada (Pool B) diretta tv su RaiSport

12.20 Corea del Sud vs USA (Pool C)













Foto: FIVB