Calendario Mondiali volley femminile 2018, il programma e tutte le partite di oggi (10 ottobre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi mercoledì 10 ottobre si giocheranno otto partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La rassegna iridata entra nel vivo, siamo nel momento cruciale della seconda fase e si intensifica la battaglia per la qualificazione alla Final Six.

L’Italia scenderà in campo per affrontare la Russia alle ore 09.10, una vittoria garantirebbe alle azzurre la matematica qualificazione alla terza fase della competizione e metterebbe le russe in seria difficoltà. Anche gli USA cercano il successo risolutore contro la Cina, le Campionesse del Mondo sfidano le Campionesse Olimpiche che invece vogliono la vittoria per giocarsi poi il pass nello scontro diretto contro la Russia.

Nell’altro girone il Brasile è con le spalle al muro, ha bisogno di una vittoria contro l’Olanda per rimanere in corsa ed evitare sorprese visto che a pranzo il Giappone incrocerà la già qualificata Serbia. Si preannuncia grande spettacolo e ci saranno grandi emozioni con quattro scontri diretti da brivido mentre gli altri quattro incontri in programma saranno ininfluenti per le posizioni di vertice.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi mercoledì 10 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

03.40 Turchia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

03.40 Messico vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

06.25 Olanda vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Bulgaria vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

09.10 Germania vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

09.10 Italia vs Russia (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs USA (Pool F, a Osaka)













