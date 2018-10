Calendario Mondiali volley femminile 2018, il programma e tutte le partite di oggi (1° ottobre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi lunedì 1° ottobre si disputano 6 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile. In Giappone si entra nel vivo della prima fase della rassegna iridata, ma l’Italia osserverà un turno di riposo per poi lanciarsi verso il trittico Cuba-Turchia-Cina che definirà il nostro futuro. Grande attesa per il big match tra Serbia e Brasile che deciderà le sorti della Pool D, incontri agevoli per Olanda e Giappone rispettivamente contro Camerun e Messico, la Germania non dovrebbe avere problemi contro l’Argentina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi lunedì 1° ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta o in differita sui canali Rai come indicato.

LUNEDÌ 1° OTTOBRE:

06.40 Germania vs Argentina (Pool A)

06.40 Repubblica Dominicana vs Kazakhstan (Pool D)

09.10 Porto Rico vs Kenya (Pool D)

09.10 Paesi Bassi vs Camerun (Pool A)

12.20 Messico vs Giappone (Pool A)

12.20 Serbia vs Brasile (Pool D) diretta tv su RaiSport













Foto: FIVB