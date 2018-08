Ginnastica, Mondiali 2018: sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia incomincia… riposando. Primi pass per le Olimpiadi

A Losanna si sono svolti i sorteggi per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Mancano poco più di due mesi alla rassegna iridata che metterà in palio anche i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le tre squadre che saliranno sul podio, infatti, staccheranno direttamente il biglietto per il Sol Levante mentre soltanto le migliori 24 formazioni potranno partecipare col quintetto ai Mondiali 2019 di Stoccarda. L’Italia non può puntare alle medaglie con i propri team ma l’obiettivo è quello di dare segnali importanti e ovviamente di essere tra le migliori 24 del Pianeta (non dovrebbero esserci problemi) per poi giocarsi il tutto per tutto. Nella sede della FIG sono dunque state definite suddivisioni e ordini di rotazione.

FEMMINILE:

L’Italia è stata inserita nella sesta suddivisione, gareggeremo alle ore 19.00 (italiane) del 27 ottobre cioè in chiusura della prima giornata di qualificazioni riservata alle donne (il giorno dopo si proseguirà con altri cinque gruppi per definire le varie qualificate alle Finali). Le azzurre incominceranno la propria avventura osservando un turno di riposo (bye) poi si trasferiranno al volteggio seguendo l’ordine olimpico. Il nostro gruppo non prevede formazioni di rango visto che ci sono Islanda, Norvegia, Giamaica e un gruppo misto con due vietnamite, una boliviana e un’atleta delle Isole Cayman.

Diamo uno sguardo alle altre potenze: USA in quinta suddivisione dalle parallele, Russia in nona dal corpo libero insieme alla Gran Bretagna (bye) e al Brasile (volteggio), Francia e Canada in ottava, Cina in settima (corpo libero) con la Romania (trave), Olanda in quarta, Germania in terza con l’Ungheria, Svizzera in decima e Belgio in prima.

MASCHILE :

Italia nella nona e penultima suddivisione con partenza però complicata dal cavallo con maniglie. Annotiamo Cina e Brasile in decima, Germania in ottava, Giappone e USA in sesta, Ucraina in quinta, Svizzera in tera, Russia e Francia in prima.

(foto USA Gymnastics)