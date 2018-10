Calendario Finale Mondiali volley femminile 2018, Italia-Serbia: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

L’Italia affronterà la Serbia nella Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile: sabato 20 ottobre (ore 12.40) le azzurre sfideranno le Campionesse d’Europa a Yokohama (Giappone) nel match che assegna il titolo iridato. La nostra Nazionale accede all’atto conclusivo per la seconda volta nella sua storia dopo il trionfo del 2002 contro gli USA in Germania, le slave sono invece al primo appuntamento con la storia. Si preannuncia una battaglia campale, un incontro avvincente e appassionante che regalerà grandi emozioni e che speriamo si risolva nel miglior modo possibile per le ragazze del CT Davide Mazzanti che vogliono davvero consacrarsi e regalare un’apoteosi totale a tutto il Paese.

Cristina Chirichella e compagne sfideranno la corazzata di coach Terzic trascinata dalle magie di Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic. Ci affideremo alle bordate di Paola Egonu, agli attacchi di Miriam Sylla, alla regia di Ofelia Malinov, ai muri della capitana e di Anna Danesi, all’esperienza di Monica De Gennaro e Lucia Bosetti per cercare l’impresa contro le vicecampionesse olimpiche alla terza grande finale internazionale consecutiva nel giro di due anni.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

10.20 Finale terzo posto – Olanda vs Cina

12.40 Finale Mondiale 2018 volley femminile – Italia vs Serbia

ATTENZIONE: tra il termine della finale per il bronzo e l’inizio del match per il titolo dovranno trascorrere almeno 30 minuti, dunque la Finale dei Mondiali potrebbe iniziare più tardi delle 12.40.

ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.