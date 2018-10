Calendario Champions League, come vedere Inter, Napoli, Juventus e Roma in tv. Orari e programma su Sky e Rai

Ritorna domani e mercoledì la Champions League 2018-2019: la seconda giornata offrirà, in chiave italiana, un trittico di partite in casa e un’unica trasferta. Si comincia di martedì, alle 18:55, con la Juventus che riceverà all’Allianz Stadium gli svizzeri . Si continua alle 21 con la Roma, che ospita all’Olimpico il Viktoria Plzen, ormai una superpotenza in Repubblica Ceca. Il mercoledì alle 21, invece, il Liverpool arriverà a Napoli, per una sfida che si preannuncia di grande fascino, mentre l’Inter sarà impegnata a Eindhoven contro il PSV.

Tutte e quattro le gare delle formazioni italiane saranno trasmesse in diretta dai canali di Sky Sport, visibili anche in streaming su Sky Go. La Rai ha inoltre selezionato Napoli-Liverpool quale partita in onda in chiaro su Rai1, nonché in streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutti gli incontri delle formazioni battenti bandiera tricolore.

Di seguito il programma completo delle gare delle italiane della seconda giornata della Champions League di calcio:

ore 18.55

Juventus-Young Boys

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

ore 21.00

Roma-Viktoria Plzen

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

Mercoledì 3 ottobre

ore 21.00

PSV-Inter

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

ore 21.00

Napoli-Liverpool

diretta tv su Rai1 e Sky

diretta streaming su RaiPlay e SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

Di seguito il calendario completo della seconda giornata della Champions League 2018-2019:

MARTEDI’ 2 OTTOBRE

Ore 18:55

Hoffenheim-Manchester City – Sky

Juventus-Young Boys – Sky

Ore 21:00

AEK Atene-Benfica – Sky

Bayern Monaco-Ajax – Sky

CSKA Mosca-Real Madrid – Sky

Lione-Shakhtar – Sky

Manchester United-Valencia – Sky

Roma-Viktoria Plzen – Sky

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE

Ore 18:55

Lokomotiv Mosca-Schalke 04 – Sky

PSG-Stella Rossa – Sky

Ore 21:00

Atletico Madrid-Club Brugge – Sky

Borussia Dortmund-Monaco – Sky

Tottenham-Barcellona – Sky

PSV-Inter – Sky

Porto-Galatasaray – Sky

Napoli-Liverpool – Rai1 + Sky













federico.rossini@oasport.it

Credits: Gennaro Di Rosa / Shutterstock