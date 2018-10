Calendario Champions League basket 2018-2019 | Date | Playoff | Orari | Come vederla in tv

Comincia questa settimana la nuova edizione della Basketball Champions League. Al via ci saranno anche tre squadre italiane (Sidigas Avellino, Reyer Venezia e Virtus Bologna). La formula prevede quattro gironi da otto squadre, con le prime quattro classificate che si qualificano per la fase ad eliminazione diretta (ottavi di finale e quarti di finale). Le ultime quattro squadre rimaste si affronteranno per il titolo in una Final Four.

I GIRONI E LE SQUADRE PARTECIPANTI

Gruppo A

Włocławek (Pol)

Bandırma Banvit (Tur)

Le Mans (Fra)

BSG Ludwigsburg (Ger)

Scandone Avellino (Ita)

Ventspils (Lat)

Nižnij Novgorod (Rus)

Murcia (Spa)

Gruppo B

Hapoel Holon (Isr)

Gran Canaria (Spa)

Opava (Cze)

PAOK Salonicco (Gre)

Telekom Bonn (Ger)

Reyer Venezia (Ita)

Fribourg Olympic (Sui)

Nanterre (Fra)

Gruppo C

Brose Bamberg (Ger)

ČEZ Nymburk (Cze)

AEK Atene (Gre)

Fuenlabrada (Spa)

Hapoel Gerusalemme (Isr)

Djon (Fra)

Lietkabelis (Ltu)

Anversa (Bel)

Gruppo D

Beşiktaş (Tur)

Ostenda (Bel)

Neptūnas Klaipėda (Ltu)

Union Olimpija Lubiana (Slo)

Promitheas (Gre)

Virtus Bologna (Ita)

Strasburgo (Fra)

Bayreuth (Ger)

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

FASE A GIRONI

Giornata 1: 9–10 ottobre 2018

Giornata 2: 16–17 ottobre 2018

Giornata 3: 23–24 ottobre 2018

Giornata 4: 30 ottobre – 31 ottobre 2018

Giornata 5: 6–7 novembre 2018

Giornata 6: 13–14 novembre 2018

Giornata 7: 20–21 novembre 2018

Giornata 8: 11–12 dicembre 2018

Giornata 9: 18–19 dicembre 2018

Giornata 10: 8–9 gennaio 2019

Giornata 11: 15–16 gennaio 2019

Giornata 12: 22–23 gennaio 2019

Giornata 13: 29–30 gennaio 2019

Giornata 14: 5–6 febbraio 2019

OTTAVI DI FINALE

Gara-1: 5-6 marzo 2019

Gara-2: 12-13 marzo 2019

QUARTI DI FINALE

Gara-1: 26-27 marzo 2019

Gara-2: 2-3 aprile 2019

FINAL FOUR

Semifinali: 3 maggio 2019

Finale: 5 maggio 2019

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA: Rai Sport HD trasmetterà le migliori due partite delle squadre italiane il martedì e mercoledì. Inoltre trasmetterà la fase ad eliminazione diretta e la Final Four. Tutte le partite delle italiane presenti nella Basketball Champions League saranno anche in streaming su Eurosport Player.













