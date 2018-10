Calcio, Under 21, Italia-Belgio 0-1: azzurri sconfitti in amichevole a Udine. Decide il gol di Amuzu

La Nazionale di calcio italiana Under 21 è stata sconfitta 1-0 dal Belgio in amichevole. Alla Dacia Arena di Udine la formazione di Di Biagio ha fatto una buona partita, ma ha poi ceduto nel finale, subendo al 38’ del secondo tempo il gol di Amuzu, che ha regalato la vittoria ai Diavoli Rossi.

L’Italia parte forte in avvio di gara e stringe in difesa gli avversari. Gli azzurrini sono però imprecisi in fase realizzativa e nonostante i tanti tiri, non riescono a creare vere occasioni da gol. Dall’altra parte però il Belgio non riesce a rispondere e resta piuttosto passivo, con l’Italia che nel finale di primo tempo ha una buona opportunità con Murgia, che mette a lato di testa.

Nella ripresa il Belgio fa subito sette cambi, in ottica del prossimo match di qualificazioni agli Europei. L’Italia approfitta di questo momento e ha una doppia chance con Parigini, che non trova però la porta. Al 60’ anche di Di Biagio cambia metà squadra e a questo punto l’Italia va in crisi e subisce al 36’ il gol di Amuzu, che con una conclusione a giro batte Scuffet. Gli azzurri provano a reagire e nel recupero sfiorano il pari con Valzania, che però vede infrangersi i sogni sul palo interno.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ChiccoDodiFC Shutterstock.com