Calcio, l’Italia torna ad allenarsi in vista della sfida decisiva contro la Polonia. Roberto Mancini punta ancora sul 4-3-3

Ieri l’Italia ha convinto solo in parte contro l’Ucraina in amichevole, con un risultato di 1-1 che non conta di per sé, ma dà l’indicazione su come gli azzurri non riescano più a trovare da tempo una prestazione adeguata alla vittoria.

Ora è tempo però di guardare avanti e di preparare la decisiva sfida di domenica contro la Polonia per la Nations League. L’Italia si trova infatti ultima in classifica con un punto a pari dei polacchi e serve il successo per scacciare l’incubo della retrocessione in Serie B. Oggi gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Coverciano, con una sessione defaticante per i giocatori in campo con l’Ucraina, mentre per gli altri una partitella con la Primavera della Fiorentina.

Come riportato dall’Ansa, Roberto Mancini ha confermato lo stesso modulo di ieri sera: il 4-3-3. Una mossa fatta per dare continuità e cercare di rendere il più possibile solida la squadra in vista di una partita che andrà affrontata al meglio anche dal punto di vista tattico. Domani è previsto un doppio allenamento, mentre sabato mattina la partenza per la Polonia, dove verrà effettuata l’ultima rifinitura.













