Calcio, Under 21: amichevole Italia-Tunisia 2-0. Parigini e Kean stendono i nordafricani a Vicenza

Prosegue con una vittoria il calendario di amichevoli della Nazionale italiana di calcio Under 21 guidata da Gigi Di Biagio, che a Vicenza questa sera ha vinto per 2-0 sulla Tunisia. Gli azzurrini hanno chiuso la pratica nella prima frazione con le reti di Parigini al 34′ e di Kean, su rigore, al 38′.

L’Italia, qualificata ai prossimi Europei di categoria in quanto Paese ospitante (e sarà la rassegna che qualificherà a Tokyo 2020), giocherà soltanto amichevoli: oggi in Veneto l’avversario era di modesta caratura, e la nostra selezione ha fatto il bello ed il cattivo tempo, dominando la scena e sfiorando a più riprese il tris.

Nel primo tempo l’Italia risolve il rebus odierno nel giro di 4′: al 34′ vantaggio firmato da Parigini, con l’attaccante torinista bravissimo a capitalizzare di testa un cross al bacio di Calabria. La Tunisia vacilla e gli azzurrini sferrano il colpo del knock out: al 38′ Khmiri commette fallo in area su Bastoni e l’arbitro decreta la massima punizione. Sul dischetto va Kean, che chiude la contesa.

Nella ripresa classica girandola di sostituzioni, ancora più accentuata in questo tipo di amichevoli (in tre momenti distinti del match, per non spezzettare troppo il gioco), Di Biagio ruota gli effettivi, ma lo spartito della gara non cambia: l’Italia domina, i nordafricani si difendono come possono. Azzurrini spreconi, il punteggio resta inchiodato sul 2-0 fino al triplice fischio finale.













Foto: ChiccoDodiFC Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it