Calcio, Serie A 2018-2019: Torino-Frosinone 3-2. Berenguer salva i granata dalla rimonta ciociara

Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata, avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer, che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari.

Il primo tempo è di marca granata ed i padroni di casa passano in vantaggio al 20′ grazie a Rincon, che sfruttando una bella azione corale, approfitta della sponda di Zaza per esplodere una gran conclusione da fuori che batte Sportiello. Nonostante la pressione della formazione piemontese, la prima frazione si chiude sull’1-0.

Nella ripresa accade di tutto: non si è ancora concluso il 46′ di gioco quando al primo affondo il Torino raddoppia. Baselli è il primo a fiondarsi sulla corta respinta di Sportiello sulla conclusione di Zaza e così i granata vanno sul 2-0. Quando la gara sembra ormai in controllo per i padroni di casa, ecco la reazione dei ciociari: al 58′ su corner di Ciofani è Goldaniga, appostato sul secondo palo, a calciare verso la porta, Sirigu non è impeccabile ed il Frosinone accorcia. Il 2-2 arriva a ruota: al 64′ cross morbido di Campbell per la testa di Ciano che, all’altezza del dischetto del rigore incorna la sfera e la mette dove Sirigu non può nulla. Il Torino però non si dà per vinto ed ecco che al 71′ Berenguer firma quello che sarà il gol partita: azione sulla destra, palla al centro, la difesa del Frosinone allontana in maniera non impeccabile, il calciatore del Torino arriva di gran carriera e da fuori area indovina l’angolo per il 3-2 finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Frosinone

roberto.santangelo@oasport.it