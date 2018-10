Hockey su pista, prima giornata Serie A1: inizio soft per il Lodi, scoglio Sarzana per il Forte dei Marmi

Lodi e Forte dei Marmi, la sfida continua. Si preannuncia la conferma dell’ormai classico dualismo tra le compagini che hanno monopolizzato negli ultimi anni il campionato di Serie A1 2018-2019 di hockey su pista, che sabato 6 ottobre prenderà il via con la prima giornata.

Il Lodi, detentore dello scudetto, è reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana e proverà a dar seguito al momento positivo nel match d’apertura contro il Thiene, una sfida che sulla carta non dovrebbe impensierire i padroni di casa, attualmente ancora i favoriti per la conquista del tricolore.

Ben più complessa appare la sfida che attende il Forte dei Marmi, che affronterà il Sarzana in terra ligure e dovrà subito cercare un blitz decisamente arduo se non vorrà ritrovarsi costretto ad inseguire. Il Follonica, intanto, dopo aver tenuto testa al Lodi in Supercoppa Italiana, affronterà il Monza, che ambisce a restare a ridosso delle big e a giocarsi un piazzamento di rilievo nei playoff.

Trasferta delicata, invece, per il Breganze, che aprirà le danze contro la matricola Vercelli, un’incognita per la massima serie e per tutte le avversarie. Il Viareggio, intanto, dovrà vedersela in Toscana con lo Scandiano, un banco di prova in apparenza tutt’altro che complesso ma utile per testare le ambizioni di una squadra che potrebbe provare ad impensierire la coppia di big composta da Lodi e Forte.

Il Valdagno, inoltre, troverà dinanzi a sé il Sandrigo, tornato in Serie A1 dopo un anno di purgatorio e pronto a restarci con gran vigore. E infine il Bassano, storicamente avvezzo ai playoff, esordirà contro il Trissino, che un anno fa partì a razzo salvo scalare nelle retrovie. L’avventura, dunque, si appresta ad avere inizio con diverse sfide di sicuro interesse, anche se sarà difficile scalzare dalla vetta le due principali protagoniste degli ultimi anni nella massima serie.













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey