Calcio, Serie A 2018-2019: Sampdoria-Sassuolo 0-0, pareggio a reti bianche al Ferraris

Termina a reti bianche il match del “Luigi Ferraris” di Genova tra Sampdoria e Sassuolo, ultimo match valido per la nona giornata del campionato di calcio di Serie A. Le due compagini, aderenti alle filosofie dei due allenatori, hanno giocato a viso aperto, costruendo diverse chance nel primo tempo ma non trovando la via della rete. Defrel, sulla sponda doriana, si è trovato in due occasioni in posizione favorevole per colpire mentre per gli ospiti Berardi ha centrato in pieno il montante con un tiro a giro mancino di pregevole fattura. Nella ripresa il ritmo è calato e le possibilità per realizzare non ci son state. Finisce dunque sullo 0-0 con il Sassuolo che sale a 14 punti, con gli stessi punti della Roma e della Fiorentina, mentre la Sampdoria è a 15 immediatamente avanti ai neroverdi.













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock