Calcio, Serie A 2018-2019: Roma-SPAL 0-2, successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata

Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. Ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja Milinković-Savić. Roma che con questo sorprendente risultato rimane a 14 punti, in sesta posizione a 10 punti dalla Juventus capolista, mentre la formazione allenata da Leonardo Semplici sale a 12.

I capitolini nel primo tempo partono forte. Edin Dzeko ha sui piedi diverse occasioni per sbloccare il risultato ma le conclusioni del bosniaco si infrangono contro l’estremo difensore avversario. Ferraresi che, dopo la sfuriata iniziale degli uomini di Di Francesco, trovano le giuste distanze in campo, creando i presupposti per il penalty trasformato da Petagna. La Roma attacca a testa bassa, peccando in lucidità e in precisione nelle rifiniture e sprecando tante chance, tra cui un tiro di Dzeko solo davanti a Milinkovic-Savic o la traversa di Pellegrini. Il raddoppio di Bonifazi su calcio d’angolo chiudei i giochi.













Foto: Gianfranco Carozza