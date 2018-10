Calcio, Serie A 2018-2019: Napoli-Roma 1-1. Mertens risponde ad El Shaarawy, Juventus di nuovo a +6 sui partenopei

Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma nel posticipo della decima giornata della Serie A di calcio, che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon.

Nel primo tempo vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy al 15′: Under arriva sul fondo e mette in mezzo dalla destra un pallone radente, gran velo di Dzeko, che manda a vuoto il suo marcatore, a centro area c’è da solo il “Faraone” che manda il pallone a baciare il palo alla destra di Ospina e varcare la linea di porta nonostante il tentativo di salvataggio di Koulibaly.

Nella ripresa il pari partenopeo arriva proprio al 90′: gran triangolo di Insigne con Ruiz, l’azzurro arriva sul fondo e mette in mezzo dalla sinistra, a centro area Callejon, lasciato da solo, prova la botta al volo ma cicca la palla, a rimorchio arriva Mertens che spara la palla in rete per il pari, che alla fine scontenta tutti, tranne la Juventus che vola nuovamente a +6 sui partenopei.

TABELLINO

NAPOLI-ROMA 1-1

MARCATORI: 15′ El Shaarawy, 90′ Mertens (N).

NAPOLI: Ospina; Hysaj (dal 70′ Malcuit), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (dal 75′ Zielinski), Fabian Ruiz; Insigne, Milik (dal 56′ Mertens). All.: Ancelotti.

ROMA: Olsen; Santon, Manolas (dal 75′ Fazio), Jesus, Kolarov; Nzonzi, De Rossi (dal 43′ Cristante); Under (dal 65′ Florenzi), Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.













Foto: Gianfranco Carozza

