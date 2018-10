Calcio, Serie A 2018-2019: Lazio-Inter 0-3. Un super Icardi trascina i nerazzurri

Tanti dubbi nelle ultime ore, visto il maltempo che ha falcidiato la Capitale e tutto il centro Italia. Alla fine però si è giocato senza alcun problema, se non con la fatica arrivata a causa di un campo pesante: il Monday Night della Serie A di calcio per quanto riguarda la nona giornata ha visto in scena all’Olimpico di Roma Lazio e Inter, in un match dominato dai nerazzurri. 3-0 per la banda di Spalletti, guidata dal capitano Icardi, che vola al secondo posto in classifica, a pari punti con il Napoli.

Dopo una prima metà di primo tempo davvero molto equilibrata e con poche opportunità da entrambi i lati a sbloccare l’incontro è il solito Mauro Icardi: l’argentino sfrutta un rimpallo su un tiro di Vecino e da due passi al 28′ la mette dentro. A fine primo tempo doccia fredda (oltre alla pioggia che cade incessantemente) per i padroni di casa: una botta da fuori di Brozovic beffa Strakosha per il 2-0. La Lazio torna in campo con un altro piglio, a tutta a caccia della rete che accorcia le distanze. Handanovic e la rocciosa difesa nerazzurra si salvano e al 70′ ancora una volta Icardi chiude i conti: doppietta personale al termine di un contropiede perfetto, chiuso da vero bomber.

Lazio-Inter 0-3

MARCATORI: 28′ Icardi, 41′ Brozovic, 70′ Icardi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (78′ Bastos), Marusic, Parolo, Badelj (34′ Cataldi), Milinkovic, Lulic; Caicedo (69′ Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Caceres, Patric, Lukaku, Murgia, Cataldi, Berisha, Luis Alberto, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino (88′ Gagliardini); Politano (88′ Keita), Joao Mario (57′ Borja Valero), Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Ranocchia, de Vrij, Dalbert, D’Ambrosio, Martinez, Gagliardini, Borja Valero, Candreva, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

ARBITRO: Irrati (sez. Pistoia)

NOTE: Ammoniti Brozovic, Asamoah, Immobile, Radu, Vrsaljko, Cataldi













Foto: bestino / Shutterstock.com