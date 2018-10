Calcio, Serie A 2018-2019: Empoli-Juventus 1-2. Cristiano Ronaldo guida la rimonta bianconera con una doppietta

Cristiano Ronaldo prende per mano la Juventus nei momenti di difficoltà e la guida al successo. Si potrebbe riassumere così l’anticipo di Serie A tra Empoli e Juventus, andato in scena oggi pomeriggio in Toscana, dove i bianconeri hanno legittimato la leadership nella classifica della Serie A di calcio vincendo in rimonta per 1-2 grazie ad una doppietta del lusitano nella ripresa, che ha ribaltato il momentaneo vantaggio di Caputo, arrivato nella prima frazione.

Nel primo tempo l’Empoli gioca la partita perfetta, imbrigliando i bianconeri e concedendo pochissimo in difesa. I toscani, in piena zona rossa in classifica, riescono addirittura a trovare il vantaggio, firmato al 28′ da Caputo dopo una grande azione di Acquah. La punta empolese calcia di sinistro ed inventa un tiro a giro sul quale l’estremo difensore bianconero non può nulla. Juventus nervosa, Bernardeschi e Bentancur vengono ammoniti, ma i piemontesi non riescono a costruire azioni pericolose.

La musica cambia nella ripresa: Allegri striglia i suoi e al rientro in campo la Juventus ha tutto un altro piglio. Pjanic al 49′ scalda i guanti a Provedel, che si salva di pugno, poi al 53′ Bennacer fa la frittata stendendo in area Dybala, bravo a frapporsi tra l’avversario e la sfera e centrare il penalty. Sul dischetto però ci va Cristiano Ronaldo, che non trema e sigla l’1-1. La Juventus continua a spingere e al 70′ CR7 si inventa il raddoppio con una rete da cineteca: stop perfetto e siluro dai 25 metri che si insacca nel sette bruciando l’incolpevole Provedel. Andreazzoli con i cambi schiera l’Empoli a trazione anteriore, ma sebbene la Juventus non riesca a chiudere la gara, i toscani non riescono a pervenire al pareggio: i bianconeri passano e continuano a dominare in Serie A.













