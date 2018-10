Calcio, Serie A 2018-2019: big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la panchina con la Sampdoria

Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare nel weekend. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni di D’Aversa.

Alle 18.00 del sabato tocca alla Juventus, che scende in campo al Castellani di Empoli. Massimiliano Allegri ha detto alla squadra di non sottovalutare assolutamente l’impegno contro i toscani, che sono al terzultimo posto, ma giocano un ottimo calcio. La Juve vuole riprendere il suo cammino in Serie A dopo il pareggio contro il Genoa, mentre dall’altra parte l’Empoli sogna di fermare la capolista e ottenere punti “insperati” in chiave salvezza.

Molto interessante la sfida del sabato sera tra Torino e Fiorentina. Un match dal sapore d’Europa con le due squadre che testano le loro ambizioni d’alta classifica dopo due amari pareggi con Bologna e Cagliari. E’ anche la partita di due bomber in grande crisi: da una parte c’è Andrea Belotti e dall’altra Simeone, che hanno bisogno di sbloccarsi dopo un periodo veramente negativo.

Il lunch match della decima giornata è il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. I neroverdi di Roberto De Zerbi non vincono da tre giornate e sono tornati a fare punti con il pareggio a Genova contro la Samp. Il Bologna di Inzaghi deve dimostrare, invece, di essere competitivo in trasferta, dove finora ha raccolto davvero pochissimo (un solo punto a Frosinone).

Intrecci salvezza nelle sfide del pomeriggio domenicale. A Cagliari arriva il Chievo di Giampiero Ventura reduce da un disastroso esordio (1-5 con l’Atalanta), ma i padroni di casa davanti al proprio pubblico sono imbattuti; in Genoa-Udinese Juric cerca la prima vittoria dopo l’ottimo pari contro la Juve a Torino; a Ferrari contro la SPAL, Moreno Longo si gioca le ultime speranze di restare sulla panchina del Frosinone.

Una panchina che scotta e anche moltissimo è quella di Gennaro Gattuso. Dopo il ko nel derby e quello in Europa League, il tecnico calabrese è veramente ad un passo dall’esonero e può salvarlo solo una vittoria del suo Milan contro la Sampdoria. I rossoneri non possono perdere altri punti nella rincorsa Champions, ma i blucerchiati hanno la miglior difesa del campionato e con un successo aggancerebbero per una notte la Lazio al quarto posto.

Il posticipo domenicale delle 20.30 è il primo grande big match della giornata. Al San Paolo va in scena Napoli-Roma. Gli azzurri di Carlo Ancelotti sono reduci dallo spettacolare pareggio di Parigi, dove hanno offerto una grande prestazione, ma devono vincere per mantenersi in scia della Juventus. Dall’altra parte ci sono i giallorossi che continuano nella loro alternanza di prestazioni tra Serie A e Champions League e soprattutto la Roma ha bisogno di punti per evitare di allontanarsi ancora di più dalle posizioni di vertice.

Il secondo big match è quello del lunedì sera tra Lazio-Inter. All’Olimpico ci sarà la rivincita del duello per la Champions League della passata stagione. Due squadre che comunque arrivano da un ottimo momento di forma: i biancocelesti sono reduci da due belle vittorie in trasferta contro Parma e Marsiglia, mentre i nerazzurri hanno vinto il derby all’ultimo secondo grazie ad Icardi e il ko di Barcellona non ha assolutamente scosso l’ambiente. Chi vince è terzo e si candida a primo antagonista del duo Juve-Napoli.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carozza