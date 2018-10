Calcio, Serie A 2018-2019: Atalanta-Parma 3-0. Dominio della Dea nel secondo tempo

La decima giornata della Serie A di calcio si apre con l’Atalanta che travolge 3-0 il Parma. La squadra di Gasperini, dopo il 5-1 al Chievo, trova un’altra netta vittoria, che dimostra così l’uscita definitiva dalla crisi e la fa risalire in classifica in 12ma posizione, a -1 proprio dai crociati.

Primo tempo molto equilibrato, con diverse occasioni da entrambe la parti. Il risultato però resta fisso sullo 0-0 anche per merito delle ottime parate di Sepe e Berisha. Nella ripresa la sfida cambia completamente ritmo e gli ospiti hanno una ghiotta chance di passare in vantaggio con Gervinho, ma Toloi salva con un grande intervento.

Da lì in poi sarà però un dominio dell’Atalanta, che passa in vantaggio al 55’ con l’autogol di Gagliolo, che devia nella propria porta sulla respinta di Sepe. Al 72’ arriva il raddoppio con Palomino, che insacca in rete da due passi su calcio d’angolo. Infine all’80’ mette la propria firma anche Mancini, che finalizza in scivolata il calcio d’angolo battuto da Ilicic, che all’88’ colpirà poi anche una traversa.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com