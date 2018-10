Calcio, Italia-Stati Uniti si giocherà a Genk. Data, programma, orario d’inizio e tv dell’amichevole

L’amichevole tra la Nazionale italiana di calcio e gli Stati Uniti si disputerà a Genk (Belgio) martedì 20 novembre. Gli azzurri, tre giorni prima affronteranno a Milano la decisiva sfida di Nations League contro il Portogallo, in cui si giocheranno la qualificazione alle Final Four. Dopo questo match, l’Italia volerà quindi in Belgio per questa prestigiosa sfida con gli USA. Sono 11 i precedenti tra le due nazionali, con gli azzurri che hanno conquistato 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, arrivata nell’ultimo confronto a Genova nel 2012. Questa partita sarà l’ultima del 2018 e Roberto Mancini potrà sfruttarla per testare qualche cambio tattico in vista del prossimo anno.

Italia-Stati Uniti si giocherà martedì 20 novembre alla Luminus Arena di Genk con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Martedì 20 novembre

20.45 Italia-Stati Uniti, amichevole, Luminus Arena di Genk













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: marco iacobucci shutterstock