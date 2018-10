Calcio, Gianni Infantino: “Spero che con l’elezione di Gravina si inizi a fare creando basi forti”

A margine dell’elezione di Gabriele Gravina a presidente della FIGC si è concesso a diverse testate il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che ha rilasciato una lunga intervista a “Giorno – Carlino – Nazione Sport” fornendo diversi spunti interessanti riguardo il prossimo futuro del panorama calcistico italiano.

Infantino ha esordito così: “C’è bisogno di una presidenza forte e spero che con l’elezione di Gravina si inizi `a fare’ creando basi forti e sistemando tutta una serie di cose. L’autonomia della giustizia sportiva, ad esempio. L’ho detto nel mio intervento prima del voto e mi sorprendo che ci si sorprenda. In Italia si sconfina dallo sport ai tribunali civili“.

Arriva poi l’investitura per Gravina: “Sono convinto che con la presidenza Gravina e un’unità d’intenti che mi pare chiara, ripartirete. Anche perché il commissariamento è una pratica che esiste solo in Italia e rappresenta una sconfitta per il sistema. E aggiungo che la cosa va risolta definitivamente a livello normativo, anche per quanto riguarda gli sconfinamenti giuridico-sportivi“.













