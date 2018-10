Calcio, Gian Piero Ventura torna su una panchina di Serie A: l’ex ct della Nazionale guiderà il Chievo, che ha esonerato D’Anna

Fa rumore il cambio alla guida del Chievo. Non tanto perché è stato esonerato Lorenzo D’Anna, che paga un inizio sconfortante della società veronese (due pareggi e sei sconfitte, con ancora un -1 in classifica a seguito della penalizzazione iniziale), quanto perché al suo posto arriva Gian Piero Ventura. L’ex CT della Nazionale torna dunque a sedersi su una panchina dopo che, lo scorso 15 novembre 2017, la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 gli era costata il posto.

Andando oltre la disdicevole avventura con l’Italia, Ventura, classe 1948 di Genova, è un allenatore che lungo tutta la sua carriera è stato in grado di portare più di un club oltre i propri limiti. Negli ultimi vent’anni, inizia portando il Lecce a due promozioni di fila (in B nel 1995-96 e in A nel 1996-97). Resta un anno nella serie cadetta, prende il Cagliari e porta anche i sardi in A, dove inizia ad allenare nel 1999. Si trasferisce poi sulle panchine di Sampdoria, Udinese, ancora Cagliari, Napoli (epoca Serie C1), Messina. Quasi salva un Verona disastrato nel 2007, poi arriva al Pisa, dove guadagna un playoff e un esonero. Nel 2009 è chiamato dal Bari, che conduce alla sua miglior stagione in Serie A col decimo posto a 50 punti. L’anno dopo, però, le cose vanno molto meno bene: il suo posto salta, entra Bortolo Mutti, ma la B arriva ugualmente.

Si arriva così ai cinque anni al Torino, in cui raccoglie le maggiori soddisfazioni della carriera: prima lo riporta in A nel 2011-12, quindi lo trascina in Europa League, in cui, nella stagione 2014-15 si permette di eliminare l’Athletic Bilbao ai sedicesimi prima di soccombere allo Zenit San Pietroburgo negli ottavi. Su di lui s’impongono gli occhi della FIGC, che lo porta dritto sulla panchina della Nazionale. Lui non lo sa ancora, ma quell’esperienza gli rovina tutta la buona fama che s’era costruito lungo tanti anni di valido lavoro nei club che ha guidato. Ed è proprio quest’ultimo il parametro da guardare per Ventura, non quello della Nazionale, che rappresenta in sé e per sé un capitolo a parte nella carriera di moltissimi allenatori.













