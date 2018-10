Calcio femminile, Serie A 2018-2019: Sassuolo-Milan big match, Roma in trasferta a Verona

Una terza giornata un po’ particolare quella che ci apprestiamo a vivere nel campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. In conseguenza dei rinvii di Fiorentina-Pink Sport Time (5 dicembre) e di Juventus-Orobica (31 ottobre) per via della Supercoppa Italiana 2018 prevista domani a La Spezia, saranno solo quattro le partite che si disputeranno secondo il programma originario.

Le luci dei riflettori saranno tutte per Sassuolo-Milan. Entrambe a punteggio pieno dopo due partite, le neroverdi e le rossonere si confronteranno allo Stadio Ricci godendo anche della diretta televisiva di Sky Sport (ore 12.30). Inizialmente la partita era prevista allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia ma lo spostamento si è reso necessario proprio per esigenze televisive. Un confronto importante per verificare le condizioni delle calciatrici, alcune delle quali impegnate nella settimana dedicata alle selezioni nazionali. Tra le fila milaniste, infatti, Daniela Sabatino, Manuela Giugliano e Valentina Giacinti hanno vestito la maglia del Bel Paese nella sfida (amichevole) contro la Svezia a Cremona. Sabatino, in particolare, ha dimostrato di essere in grandi condizioni, come la marcatura della vittoria azzurra certifica. Tuttavia, l’apporto offensivo dato da Giacinti in questo inizio di torneo si è rivelato fondamentale: 5 realizzazioni in due turni parlano chiaro. Sassuolo che però non starà di certo guardare. Forte di giocatrici del calibro di Sandy Iannella e di Katarzyna Daleszczyk, la compagine allenata da Piovani vuol dar seguito ai risultati precedenti esibendo la stessa compattezza.

Trasferta non semplice per la Roma. La compagine allenata da Elisabetta Bavagnoli deve ancora trovare la quadratura del cerchio e il ko all’esordio proprio contro il Sassuolo dimostra che c’è ancora da lavorare. Giallorosse, che non sono scese in campo nel 2° turno contro il Tavagnacco per via degli impegni della Nazionale italiana Under19 (il match sarà recuperato il 24 ottobre), se la vedranno contro il Verona, reduce dal pareggio 2-2 della prima giornata e con una sola partita giocata per le stesse ragioni esposte nel caso delle capitoline. Sulla carta le romane dovrebbero avere maggiori qualità ma è da verificare come e quanto Bavagnoli sia riuscita a dare un’amalgama di squadra adeguata ad un gruppo che ha giocatrici di valore: Elisa Bartoli, Federica Di Criscio, Martina Piemonte e Anna Maria Serturini per fare alcuni nomi. A completamento di questa giornata i match tra Tavagnacco ed Atalanta Mozzanica e tra Florentia-ChievoVerona Valpo.

SERIE A CALCIO FEMMINILE – TERZA GIORNATA

DATA Fiorentina Women’s FC Pink Bari RINVIATA – Florentia ChievoVerona Valpo 14/10/2018 – Juventus Orobica Bergamo RINVIATA – Sassuolo Milan 14/10/2018 – Tavagnacco AtalantaMozzanica 14/10/2018 – Hellas Verona Women Roma 14/10/2018 –













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Livephotos / Nazzareno Maragon