Calcio femminile, Serie A 2018-2019: Roma-Juventus 0-4, poker delle bianconere nel posticipo della quarta giornata

Allo stadio “Tre Fontane” successo esterno della Juventus Women contro la Roma nel posticipo domenicale della quarta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Le bianconere si sono imposte 4-0 sul rettangolo di gioco capitolino grazie alle marcature di Benedetta Glionna al 27′ e alla tripletta della britannica Eniola Aluko. Le campionesse d’Italia, con questo successo, si portano in terza posizione a quota 9 punti nella classifica generale, ad una lunghezza dal duo di testa Sassuolo, Milan, avendo però il match casalingo contro l’Orobica da recuperare. La partita è stata rinviata per consentire alle bianconere di disputare la Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. L’incontro sarà recuperato il 31 ottobre (ore 20:30).

La Juve parte subito forte conquistando un rigore al 5′ per fallo di mano di Claudia Ciccotti in area. Sul dischetto va Cristiana Girelli ma la giocatrice juventina si lascia ipnotizzare da Rosalia Pipitone, non riuscendo a realizzare. Portiere giallorosso protagonista anche qualche minuto dopo sul tiro di Lisa Boattin. L’azione offensiva delle ospiti ha successo al 27′ quando la conclusione di Glionna deviata leggermente da Emma Lipman rende vano l’intervento del portiere. Nel secondo tempo le torinesi continuano a spingere ma senza la necessaria lucidità. Al 66′ sono poi le padrone di casa ad avere la chance per riequilibrare la partita: un sinistro dal limite dell’area di Agnese Bonfantini colpisce in pieno la traversa. Scampato il pericolo la Vecchia Signora si scatena ed è l’inglese Aluko, con una tripletta, a scrivere la parola fine ad un match vinto meritatamente dalla compagine allenata da Rita Guarino.

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 10 4 3 1 0 12 4 +8 2. 10 4 3 1 0 11 4 +7 3. 9 3 3 0 0 13 0 +13 4. 7 3 2 1 0 4 2 +2 5. 7 4 2 1 1 6 6 0 6. 6 3 2 0 1 13 4 +9 7. 3 3 1 0 2 1 3 -2 8. 3 4 1 0 3 3 9 -6 9. 0 2 0 0 2 0 3 -3 10. 0 3 0 0 3 2 8 -6 11. 0 2 0 0 2 0 10 -10 12. 0 3 0 0 3 1 13 -12

Foto: Claudio Bosco / livephotosport