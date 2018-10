Calcio femminile: l’entrata dei club professionistici una spinta fondamentale per la crescita del movimento

E anche l’Inter sarà parte della festa. Aumenta sempre di più il numero di club professionistici del calcio maschile che entrano nel mondo del “Pallone in rosa”. Dopo gli ingressi di Juventus, Sassuolo, Milan, Roma e Fiorentina, è la volta della società nerazzurra che, notizia delle ultime ore, ha acquisito il titolo sportivo dell’Asd Femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate).

Un passaggio importante per una società gloriosa che, conscia delle grandi potenzialità del bacino femminile, ha scelto di sposare la causa. Una decisione importante e positiva per tutto il movimento. E’ ovvio che l’entrata delle compagini italiane più rinomate dia modo alla specialità di godere di maggiore visibilità e nello stesso tempo di lavorare in maniera più accurata sia in una logica di programmazione per lo sviluppo del vivaio e sia nel marketing.

Negli ultimi due anni, come detto, gli ingressi delle squadre citate hanno dato un incipit importante di cui ha giovato soprattutto alla Nazionale italiana di Milena Bertolini. Costruita sui grandi blocchi di Juve, Brescia (l’attuale Milan) e Fiorentina, la selezione tricolore ha staccato il biglietto per la Francia, tornando a disputare una fase finale di un Mondiale a 20 anni di distanza. Un risultato molto importante, accompagnato anche da riscontri di primo livello in amichevoli prestigiose, contro Francia e Svezia, nelle quali le azzurre, pareggiando con le transalpine e vincendo contro le scandinave, hanno fatto vedere qualità notevoli.

E’ chiaro, c’è ancora molto da lavorare. Deve essere assolutamente stimolata una maggiore partecipazione delle ragazze alla pratica, attraverso un’attività formativa più efficace, e nello stesso tempo è necessaria una riforma che porti le calciatrici ad essere di fatto professioniste, andando a completare il nostro puzzle.













Foto: Claudio Bosco / livephotosport