Calcio femminile, Champions League 2018-2019: Chelsea-Fiorentina 1-0, viola sconfitte nell’andata degli ottavi di finale

Arriva una sconfitta al Cherry Red Records Stadium di Kingston (Londra) per la Fiorentina Women’s FC, negli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile. Le viola sono state piegate dalle campionesse d’Inghilterra del Chelsea 1-0 per via della marcatura su calcio di rigore di Karen Carney. Un match nel quale le gigliate hanno sofferto tanto la prepotenza atletica delle padrone di casa, non riuscendo a mettere in campo quelle trame offensive che sarebbero state necessarie per impensierire le inglesi.

Per contro la compagine allenata da Emma Hayes ha creato diversi problemi alla retroguardia toscana e solo un’eccezionale Stéphanie Öhrström ha evitato un passivo maggiore che tiene aperto ancora il discorso qualificazione in vista del ritorno all’Artemio Franchi tra due settimane. Servirà una Fiorentina con un’intensità e una qualità diverse se si vorrà centrare la qualificazione ai quarti di finale.













Foto: Daniele Bettazzi / Livephotosport