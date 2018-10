Calcio a 5, UEFA Futsal Champions League 2018-2019: super Ercolessi, l’Acqua&Sapone dilaga contro il Mostar

L’Acqua&Sapone dilaga contro il Mostar ed è ad un passo dall’Elite Round della UEFA Futsal Champions League 2018-2019. Gli abruzzesi hanno dominato al cospetto del club bosniaco, che ha capitolato con un netto 2-6, maturato soprattutto nella seconda metà del match.

Ad aprire le danze in casa Acqua&Sapone è stato Ercolessi, l’esperto bomber azzurro, che ha finalizzato una bella azione corale portando in vantaggio al 9′ i campioni d’Italia. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, Lima in avvio di ripresa ha siglato il raddoppio, ma Dandan ha dimezzato le distanze e ha riportato sotto il Mostar, tornato di colpo in partita dopo oltre 24 minuti di astinenza da gol.

Lo scatenato Ercolessi però non ha lasciato scampo ai bosniaci, firmando la sua personale doppietta a metà ripresa e spalancando la strada all’Acqua&Sapone verso la goleada, targata Jonas, Coco e Calderolli, mentre Vesic ha messo a referto il gol della bandiera per il definitivo 2-6.

L’Acqua&Sapone Unigross ora guida la classifica con 6 punti davanti agli svedesi dell’Uddevalla e ai ciprioti dell’Apoel Nicosia, entrambi a quota 3. E proprio contro l’Apoel sabato 6 ottobre basterà un pareggio agli abruzzesi per avere la certezza di accedere all’Elite Round e cullare ancora il sogno di conquistare il trofeo.













Foto: Facebook Fabricio Calderolli