Calcio a 5, Olimpiadi Giovanili 2018: il trionfo del Portogallo in Finale contro il Giappone nel torneo femminile

Giornata di medaglie quella del torneo femminile di calcio a 5 nelle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Nel Futsal Main Stadium hanno avuto luogo le finali assegnanti i tre metalli pregiati e a festeggiare è stato il Portogallo.

Le lusitane si sono imposte 4-1 contro il Giappone in un incontro che si è deciso nel primo tempo. Le portoghesi con un secco 3-0 di parziale, infatti, hanno preso il largo, potendo poi gestire il cospicuo vantaggio nella seconda parte del confronto. Protagonista assoluta della Finale è stata Ana Sofia Goncalves che con le sue quattro marcature ha spianato le porte del successo alla sua selezione, aggiudicandosi con merito il titolo a Cinque Cerchi. Inutile ai fini del risultato finale la segnatura della nipponica Rikako Yamakawa.

Autentica giostra del gol il match che metteva in palio il bronzo tra la Spagna e la Bolivia. Ebbene le iberiche hanno inflitto un pesantissimo passivo alle loro avversarie: 11-0 e partita mai in discussione. Da segnalare le triplette di Antonia Martinez e di Yarima Miranda che hanno dato un contributo importante alle Furie Rosse, letteralmente scatenate in questo incontro e superiori alle rivali.