Calcio a 5, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A: Gabriel Lima e Jonas Pinto Junior sugli scudi

Andata in archivio la quarta giornata del campionato italiano di calcio a 5 di Serie A. Andiamo a valutare quali sono stati gli azzurri che meglio si sono espressi in questo turno.

RODOLFO DE ARAUJO FORTINO: Grande prestazione del giocatore della Maritime Augusta. La marcatura siglata e la bontà della sua prestazione in generale sono meritevoli di citazione per un calciatore dotato tecnicamente in vetta alla graduatoria marcatori con 6 reti.

JONAS PINTO JUNIOR: Una delle anime dell’Acqua&Sapone Unigross, capolista. La doppietta contro il Meta Catania Bricocity ha aperto la via all’ennesimo successo della compagine che ha nell’italo-brasiliano uno dei punti di forza.

GABRIEL LIMA: E’ l’altro riferimento della squadra primatista del campionato. Doppietta anche per lui nel match contro il Catania e vena realizzativa sempre ad ottimi livelli come i 5 gol siglati in campionato fino ad ora dimostrano.

DOUGLAS NICOLODI: Senza se e senza ma il migliore del Real Rieti nella sfida contro la Came Dosson. Le due marcature e la presenza in campo hanno dato una grande mano ai laziali non sufficiente però per conseguire il risultato pieno. Vero è che la prova di Nicolodi è di grande spessore.

GIULIANO FORTINI: Il laterale di Pesaro conferma il suo ottimo stato di forma. La sua compagine pareggia ma la realizzazione porta il conto a 4 in questo torneo. Senza dubbio un dato interessante visto il ruolo ricoperto dal calciatore che sa sempre farsi trovare pronto.













Foto: profilo twitter Euro 2016 Futsal