Calcio a 5, 2a giornata Serie A 2018-2019: Pesaro a Dosson per tentare il colpaccio, insidia Catania per Napoli

La sfida tra Came Dosson e Italservice Pesaro è il match clou della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio a 5.

I marchigiani dispongono di un gruppo granitico e hanno già messo in mostra tutto il loro potenziale nella prima uscita, ma al cospetto della pattuglia veneta dovranno tirare fuori subito gli artigli per acquisire autostima e proiettarsi in cima alla classifica generale, in attesa che i campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone recuperino il match contro il Latina, rinviato per la concomitanza con l’UEFA Futsal Champions League.

Decisamente intrigante sarà anche lo scontro tra il Lollo Caffè Napoli e il Meta Catania Bricocity, che a sorpresa nel primo turno ha fermato il Came Dosson. I partenopei, in ogni caso, dispongono di talento a sufficienza per imporsi tra le mura amiche dopo aver demolito il Real Arzignano, che affronterà il Maritime Augusta in uno scontro tra matricole che potrebbe proiettare quest’ultima in vetta alla classifica.

Il Real Rieti, inoltre, dovrà vedersela con il Civitella in un match che potrebbe anche rivelarsi molto ostico per il club laziale, reduce da una convincente vittoria contro la Lazio, che invece affronterà il Feldi Eboli per sbloccare la classifica e mollare la quota 0.

Le emozioni, dunque, non mancheranno nel secondo turno. Ed è altamente probabile che in cima alla classifica possa materializzarsi un'importante scrematura.













