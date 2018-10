Buducnost-Milano, Eurolega basket 2018-2019: orario d’inizio e come vederla in tv

L’Olimpia Milano farà il suo esordio nell’Eurolega di basket 2018-2019 in trasferta contro i montenegrini del Buducnost. La squadra di Simone Pianigiani inizierà il proprio cammino a Podgorica in una sfida sulla carta ampiamente alla portata. L’avvio stagionale dell’Armani Exchange è stato ottimo, con la vittoria in Supercoppa Italiana e poi quella in Seria A con l’Happy Casa Brindisi ed ora proverà a ripetersi anche nella massima competizione europea.

Buducnost-Olimpia Milano si giocherà venerdì 12 ottobre alle 18.45 al Moraca Sports Center di Podgorica. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Venerdì 12 Ottobre

18.45 Buducnost-Olimpia Milano, Eurolega basket 2018-2019













Credit Ciamillo