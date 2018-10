Boxe, Europei giovanili 2018: quante possibili medaglie in arrivo per l’Italia! In otto a caccia di un metallo prezioso

Stanno giungendo alle fasi calde gli Europei giovanili 2018 di boxe, in programma ad Anapa, in Russia. Molte buone indicazioni arrivano dal fronte italiano, che ha portato ben otto atleti nelle vicinanze della zona medaglie.

Nella giornata odierna, saranno impegnati nei quarti di finale tre uomini: nei 70 kg Yassin Hermi, dopo aver battuto il rumeno Ungureanu per decisione unanime e il serbo Karabegovic per 4-1, affronterà il bulgaro Zafirov. Nei 50 kg, Michele Baldassi ha vinto il suo ottavo contro il croato Algaic in modo netto, e sarà ora di fronte all’irlandese O’Brien; infine, nei 63 kg, Giacomo Micheli incrocerà i guantoni con l’azero Novruzov, dopo aver avuto ragione del polacco Zuchowski e dell’ungherese Lazci per 5-0. Questi tre pugili sono i sopravvissuti di una piuttosto nutrita spedizione maschile: sono usciti ai sedicesimi dei loro tornei Daniele Salerno (57 kg, contro il danese Khattab) e Marco Filippi (60 kg, ha perso dal ceco Mirga), mentre si sono fermati agli ottavi Orazio Giannì (46 kg, eliminato dall’ungherese Kapuvaru), Giuseppe Vitolo (48 kg, battuto dal bulgaro Dozhurov), Alessio Genovese (52 kg, l’ha superato il turco Sacli), Emanuele Molaro (54 kg, fatto fuori dal bielorusso Lauruschyk), Nicola Porrino (66 kg, messo fuori dal georgiano Gusenovi), Angelo Sparaco (75 kg, superato dall’irlandese Myers), Domenico Mattia Vinciguerra (+80 kg, tolto dal torneo dal georgiano Akhalaia).

Sono invece ancora cinque le donne che sono ancora in corsa, ma che rivedremo in scena nella giornata di lunedì. Va comunque fatta una premessa: delle cinque semifinali, due erano già certe, in quanto i tabelloni dei 66 kg e dei 70 kg sono così ridotti che Miriam Tommasone in un caso e Melissa Gemini nell’altro hanno potuto approfittare di un bye per entrare direttamente nella corsa per le medaglie. Negli altri tre casi, abbiamo Erika Priscindaro (46 kg) opposta all’inglese Brown dopo aver battuto 5-0 la bulgara Petrova; c’è poi Teresa Pia Oncia (48 kg) che dopo aver facilmente eliminato la moldava Smocvina se la vedrà con la russa Linkova; infine, Lucia Elen Ayari (50 kg), dopo un doppio 5-0 a Lawless (Irlanda) e Menea (Romania), salirà sul ring contro la tedesca Rempel. Sono uscite ai quarti, invece, Giada Talassi (52 kg, eliminata dalla tedesca Bostan), Maria Vancometti (54 kg, battuta dall’inglese Toussaint), Francesca Regione (57 kg, esclusa di poco dalla slovacca Turacova), Daniela Golino (60 kg, che ha ceduto all’inglese Marshall), Viola Piras (63 kg, fatta fuori dalla serba Stajkovic).













Credits: FPI