Boxe, Europei Giovanili 2018: Michele Baldassi è oro nei 50 kg! Argenti per Hermi al maschile e per Ayari e Tommasone al femminile

Si sono disputate oggi le finali degli Europei giovanili di boxe 2018 ad Anapa, Russia. Quattro italiani ci sono arrivati: Michele Baldassi, Yassin Hermi, Lucia Elen Ayari e Miriam Tommasone. Di questi, Baldassi è riuscito a vincere l’oro nei 50 kg, mentre gli altri tre sono stati sconfitti nell’ultimo atto e sono dunque risultati destinatari della medaglia d’argento.

Michele Baldassi, nella sua finale, ha avuto ragione del georgiano Luka Nikabadze con verdetto favorevole di quattro giudici su cinque, dopo aver dimostrato il proprio stato di forma lungo tutto l’arco della manifestazione. Per l’altro azzurro finalista, Yassin Hermi (70 kg), l’ostacolo insormontabile si è chiamato Mikhail Usov: il russo è riuscito a girare in proprio favore le sorti di un match equilibrato, finito 4-1 in suo favore.

Il settore femminile ha invece visto arrivare due argenti: Lucia Elen Ayari (50 kg) è stata sconfitta dalla montenegrina Bojana Gojkovic per 4-1, mentre sorte differente è toccata a Miriam Tommasone, che è stata contata e dichiarata sconfitta dall’arbitro dopo che la russa Luiza Orets le aveva assestato in faccia un potente diretto.

La manifestazione continentale, dunque, si conclude con un oro, tre argenti e tre bronzi per la spedizione italiana: per gli uomini, in particolare, ci sono stati un oro e un argento, mentre per le donne il conteggio è di due argenti e tre bronzi.













federico.rossini@oasport.it

Foto: FPI